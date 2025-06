Carlos Alcaraz nel mirino: le polemiche sulle sue parole

Carlos Alcaraz, giovane talento del tennis spagnolo, è al centro di polemiche dopo alcune sue recenti dichiarazioni. Il vincitore dell’ultimo Roland Garros è stato fortemente criticato, arrivando a essere definito “imbarazzante”.

La controversia è nata in prossimità dell’inizio di Wimbledon, in relazione al nuovo formato del torneo di doppio misto dell’US Open. Gli organizzatori hanno recentemente pubblicato la lista dei partecipanti, che include nomi di spicco come Alcaraz stesso, Jannik Sinner, Aryna Sabalenka e Novak Djokovic.

Il cambio di format non ha ricevuto consensi da parte dei tennisti più esperti nel settore del doppio. In particolare, la francese Kristina Mladenovic ha usato parole dure nei confronti di Alcaraz, esprimendo il suo disappunto in un’intervista a Tennis Actu. Mladenovic ha sottolineato che dichiarazioni da parte di giocatori come Alcaraz riguardo all’affrontare il torneo per divertirsi e prepararsi per gli US Open sono inaccettabili. Secondo lei, un torneo dello Slam dovrebbe essere considerato con maggiore serietà.

La tennista ha anche riconosciuto che, dal punto di vista commerciale, l’iniziativa potrebbe essere proficua, ma ha avvertito che l’essenza dello sport potrebbe essere compromessa. Infine, il polacco Jan Zielinski ha espresso il suo disappunto su questi sviluppi tramite i social, suggerendo che anche chi ottiene successi nel doppio misto potrebbe non ricevere il giusto riconoscimento.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: www.sportitalia.it