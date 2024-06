CARLOCK: Antifurto Auto, GPS Tracker in Tempo Reale con Sistema di Allarme tramite Smartphone, con Dispositivo e App, Preciso e Facile da Usare

44,90€

Descrizione prodotto

MOLTO PIÙ DI UN SEMPLICE LOCALIZZATORE GPS PER AUTO

GLI ALLARMI PER AUTO NON BASTANO PIÙ

Come la maggior parte delle persone, probabilmente senti scattare un allarme auto quasi ogni giorno. Il 95% di questi sono falsi allarmi, e le persone hanno imparato ad ignorarli come piccoli fastidi quotidiani.

I ladri d’auto non potrebbero essere più contenti! Non temono più l’allarme perché ormai non è più un segnale d’allerta per chi lo sente. Questo significa che i furti d’auto sono in aumento, e diventa quasi impossibile non pensare al fatto che la prossima volta potrebbe trattarsi della tua.

CarLock è meglio di un allarme. È un sistema di tracciamento GPS in tempo reale che monitora il tuo veicolo e ti avvisa di attività sospette anche se ti trovi dall’altra parte del mondo! Tutto questo è gestito tramite un’app sul tuo dispositivo Android o iOS.

Facile da Installare e Utilizzare su Tutte le Auto

Il piccolo localizzatore GPS CarLock si collega facilmente alla porta OBD (diagnostica di bordo) della tua auto. Tale porta è presente su tutte le auto prodotte dopo il 1996 ed è facilmente accessibile senza l’uso di strumenti appositi (spesso è situata sotto il volante, vicino alle tue ginocchia).

I FURTI DI VEICOLI SONO IN AUMENTO

RENDI SICURA LA TUA AUTO A PARTIRE DA OGGI

CarLock è un localizzatore GPS per auto dotato di un sistema di allarme unico che ti offre una sicurezza extra e la tranquillità che la tua auto è al sicuro. CarLock collega il tuo smartphone a un dispositivo di tracciamento e sicurezza all’interno della tua auto. Connetti facilmente CarLock alla porta OBD (diagnostica di bordo) della tua auto e monitora la posizione e la sicurezza del tuo veicolo 24/7 attraverso un’app mobile intuitiva e facile da usare. Chiunque può installare il tracker GPS CarLock in pochi secondi!

RICEVI NOTIFICHE DI MOVIMENTO O VIBRAZIONE

Il disposivito per il tracciamento GPS CarLock monitora la tua auto e ti avvisa sul telefono quando il tuo veicolo viene spostato, quando viene avviato il motore, se vengono rilevate vibrazioni insolite e persino se il dispositivo viene scollegato!

In particolare, ti avvisa se:

Il tuo veicolo viene avviato a tua insaputaSe sono presenti vibrazioni insolite, come utensili elettrici o tentativi di scassoSe il dispositivo CarLock viene scollegato dal veicoloSe il tuo veicolo viene spostato (o portato via da un carro attrezzi!)

VEDI LA POSIZIONE ESATTA DELLA TUA AUTO 24/7

Il localizzatore GPS estremamente preciso ti permette di monitorare la posizione della tua auto in ogni momento. Che la tua auto sia stata rubata o un conducente “di fiducia” stia deviando dal percorso stabilito, lo saprai!

Storico dei percorsi per verificare se i tuoi conducenti si sono diretti dove dovevanoEtichettatura dei viaggi come aziendali o privatiEsportazione del percorso in formato XLS e CSV

SISTEMA COMPLETO DI LOCALIZZAZIONE GPS E SICUREZZA AUTO

RICEVI UNA NOTIFICA SE IL TUO LOCALIZZATORE È STATO SCOLLEGATO DAL VEICOLO

Riceverai immediatamente una notifica sul tuo telefono se il dispositivo antifurto CarLock è stato scollegato. I localizzatori a batteria e altri tracker GPS privi di questa funzione non sono una forma di sicurezza per l’auto, perché non puoi essere sicuro al 100% che i ladri non abbiano scollegato il dispositivo dalla tua auto.

TRACCIA LA TUA AUTO ANCHE QUANDO IL MOTORE È SPENTO

Anche se l’auto è spenta, sei in grado di monitorarla. La tua auto potrebbe essere spostata tramite un rimorchio in pochi minuti senza che tu te ne accorga.

SENSORE DI VIBRAZIONE

Il sistema di allarme per auto CarLock con sensore di movimento ti invierà una notifica sul tuo telefono se rileva vibrazioni come quelle di utensili elettrici, urti o qualsiasi altra scossa più forte.

FUNZIONALITÀ AGGIUNTIVE

INFORMAZIONI SU AUTISTI NEO-PATENTATI / SECONDARI

Il sistema di sicurezza CarLock tiene traccia di accelerazioni brusche, frenate brusche e curve strette, assegnando all’autista un punteggio mensile di sicurezza. Un punteggio basso può indicare una guida pericolosa, gare di accelerazione, eccesso di velocità e altre abitudini di guida spericolata.

Gare automobilistiche (drag racing)Guida disattenta (frenate brusche e improvvise)Guida spericolata (curve e svolte brusche)

MONITORA LA SALUTE DEL TUO VEICOLO

CarLock monitora attivamente la salute del tuo veicolo e ti avvisa in anticipo se la batteria della tua auto sta per scaricarsi o se vi è un consumo eccessivo.

Avviso di batteria in esaurimentoAvvisi di consumo eccessivo della batteria

FACILE DA INSTALLARE E USARE SU TUTTE LE AUTO

Il piccolo dispositivo antifurto CarLock si collega facilmente alla porta OBD (diagnostica di bordo) della tua auto.

Questa porta è presente su tutte le auto prodotte dopo il 1996 ed è facilmente accessibile senza l’uso di strumenti (spesso situata sotto il volante, vicino alle tue ginocchia).

Non è richiesta alcuna esperienza tecnica!Collegamento Plug & Play all’OBD

Recensioni dei clienti

4,5 su 5 stelle

4.154

—

4,3 su 5 stelle

194

4,7 su 5 stelle

305

4,4 su 5 stelle

588

4,3 su 5 stelle

57

Prezzo

44,90 €€44,90

— 19,95 €€19,95 9,95 €€9,95 9,95 €€9,95 9,95 €€9,95

Installazione

Plug & Play tramite porta OBD Tramite cavo

Piani disponibili

Tutti i piani Carlock Tutti i piani Carlock

Ha bisogno di essere caricato?

No No

Resiste all’acqua?

No Sì

Frequenza di aggiornamento (in movimento)

15 – 30 secondi 15 – 30 secondi

Frequenza di aggiornamento (a veicolo fermo)

30 minuti 30 minuti

Funzione principale

Sistema di localizzazione GPS in tempo reale Sistema di sicurezza e antifurto in tempo reale

LA PROMESSA DI CARLOCK

Concediti un po’ di tranquillità e smetti di preoccuparti per il tuo veicolo oggi stesso.

SE HAI APPENA ACQUISTATO UNA NUOVA AUTO E SEI PREOCCUPATO PER LA SUA SICUREZZA, CARLOCK È LA SCELTA GIUSTA PER TE.

DORMI E LAVORA SENZA PREOCCUPAZIONI – CarLock è un antifurto satellitare auto che traccia la tua auto e ti avverte se qualcuno la sta spostando, se viene avviato il motore, se ci sono vibrazioni insolite e anche se CarLock viene scollegato.

TIENE D’OCCHIO I FIGLI ADOLESCENTI – Tutti amiamo i nostri figli, ma appena presa la patente possono farci preoccupare. Il nostro localizzatore GPS per auto rileva brusche accelerate, frenate improvvise e curve ad alta velocità in tempo reale.

MECCANICO VIRTUALE – Molto più di un antifurto auto elettronico, CarLock monitora attivamente la saluta della tua auto segnalandoti in anticipo tutte le anomalie, come quando la batteria sta pericolosamente per scaricarsi o in caso di eccessivo consumo.

GPS SOTTO STEROIDI – Grazie a questo allarme auto avanzato puoi controllare, nei dettagli, tutti i posti in cui è stata la tua auto. Saprai immediatamente se è stata rubato o se alla guida c’è un conducente poco affidabile.

ESTREMAMENTE CONVENIENTE – CarLock è un GPS auto localizzatore con app integrata (Android e iOS) che utilizza il cloud computing, l’archiviazione su internet e il GPS. Il servizio è disponibile a 7,90€ al mese. Approfitta del primo mese gratuito!