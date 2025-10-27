16.6 C
Carlo Verdone svela il finale di Vita da Carlo al Red Carpet

Carlo Verdone e il cast della serie “Vita da Carlo – stagione finale” hanno calcato il red carpet della Festa del Cinema di Roma, accompagnati dalla celebre canzone “Acqua e sapone”. L’interpretazione del coro gospel “The Blue Gospel Singers” ha dato vita a un’esibizione emozionante, apprezzata dal pubblico. Questo brano, iconico per il film di Verdone, fa da sfondo a uno dei momenti clou dell’ultimo episodio della serie, che giunge al termine dopo quattro stagioni.

La stagione finale sarà disponibile in esclusiva su Paramount+ dal 28 novembre. Produtta da Luigi e Aurelio De Laurentiis, la serie è stata creata da Carlo Verdone insieme a Nicola Guaglianone e Menotti, con la scrittura affidata a Verdone, Pasquale Plastino e Luca Mastrogiovanni, e la regia alternata tra Carlo Verdone e Valerio Vestoso.

Accanto al protagonista Verdone, il cast include Sergio Rubini, Monica Guerritore, Antonio Bannò, Caterina De Angelis, Maria Paiato, Claudia Potenza, Filippo Contri e Maccio Capatonda, arricchito da guest star come Francesca Fagnani, Renzo Rosso, Giovanni Veronesi, Vera Gemma e Alvaro Vitali.

La trama riprende dalla gaffe della terza stagione durante il Festival di Sanremo, con Carlo che torna a Roma dopo un periodo di riflessione a Nizza. Qui, si trova a insegnare regia al Centro Sperimentale di Cinematografia, affrontando la sfida di lavorare con sei giovani registi di diverse generazioni. Nel frattempo, amici e familiari continuano a cercare il suo aiuto, mentre lui si dedica a formare le nuove generazioni del cinema italiano. Altri membri del cast includono Roberto Citran, Aida Flix e molti altri volti noti.

