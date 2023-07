Carlo Russo inserito nella prestigiosa lista 40 under 40 di Fortune Italia

In collaborazione con Affariesteri.it

Carlo Russo è stato inserito nella prestigiosa lista 40 under 40 di Fortune Italia, un elenco che fornisce un’immagine dinamica e moderna del nostro Paese, che per una volta può fare vanto di cervelli che non fuggono, di nuove generazioni di professionisti orgogliosamente Made in Italy affermati a livello planetario.

Come ogni anno, dal 2018, Fortune Italia dedica un numero ai 40 migliori talenti under40. Ispirata alla lista realizzata da Fortune negli Stati Uniti a partire dal 1999, l’edizione italiana è il risultato dell’attenta analisi delle centinaia di profili pervenuti in redazione nel corso dell’anno, tra segnalazioni della community del magazine e candidature spontanee (tramite l’apposito form). L’intento è quello di accendere i riflettori su quelle professionalità che sono in grado di esprimere delle eccellenze nel proprio settore di competenza per comprendere cosa guida il cambiamento, scorgere nuovi modelli di business, anticipare tendenze, proporre nuove sfide nell’ambito della formazione, fornendo utili indicazioni per temi e ambiti oggetto di upskilling e reskilling per manager.

Top manager, innovatori, professionisti del public affair, ricercatori, sportivi e un astronauta: l’elenco annovera 40 profili di giovani che, con il loro impegno quotidiano, sono stati capaci di fornire un solido contributo non solo all’affermazione personale e delle proprie aziende, ma anche al rinnovamento del Paese.

Proprio in quest’ottica è stato scelto dalla rivista un profilo come quello di Carlo Russo, un manager la cui carriera è stata sempre nutrita da una sana ambizione, condita da passione, sicurezza in sé, coraggio e creatività, oltre che da una encomiabile attitudine all’impegno. Un manager che ha saputo acquisire importanti competenze, anche grazie a studi condotti brillantemente sia in Italia che all’estero, mettendole poi a sistema e creando valore ovunque abbia prestato la sua professionalità.

Carlo Russo, dopo aver conseguito una laurea in Scienze aziendali con formazione manageriale e specializzazione in negoziazione, governance e comunicazione aziendale, ha frequentato diversi Master di prestigiose istituzioni accademiche, come la School of Management della Bocconi, la Harvard Business School e la Luiss Business School. Ha avviato la sua carriera professionale nel 2013 come Responsabile commerciale in Farexepress, per poi assumere nel 2015 il ruolo di Marketing Strategic Manager presso Ceg Elettronica Industriale. Dal gennaio 2018, presso la stessa azienda, svolge attività di International Sales Director.

In virtù di uno spiccato interesse per i temi dell’internazionalizzazione unito ad una esperienza maturata sul campo, Carlo Russo ha fondato e assunto la carica di Ceo di Affariesteri.it, un portale che offre sostegno strategico a progetti e percorsi di sviluppo internazionale con particolare attenzione alle PMI, ponendosi come partner in un’ottica di problem solver, svolgendo il ruolo di Service Company a fianco del cliente. Nel 2019 alla serata Le Fonti Awards, AffariEsteri.it è stata premiata e riconosciuta come eccellenza per l’innovazione nell’internazionalizzazione. Suoi interventi e contributi sono apparsi su diverse riviste del settore e nel 2021 ha pubblicato, presso Bruno Editore, il volume dal titolo “Internazionalizzazione vincente. Come avviare un processo di internazionalizzazione aziendale in maniera efficace partendo da zero”, subito best seller su Amazon.

L’esperienza di Carlo Russo, grazie al riconoscimento di Fortune, oggi può essere posta ad esempio accanto a quella di tante professionalità di eccellenza del nostro Paese, in un processo virtuoso e circolare di trasferimento di esperienze e conoscenze, come fonte di ispirazione e guida sia per chi si affaccia ora al mondo del lavoro o sta ancora svolgendo un percorso di studi, sia per manager già affermati, aiutandoli a capire come sta cambiando il loro business e la società in cui viviamo.