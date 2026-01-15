Carlo Nordio protagonista di uno spettacolo horror

Durante la presentazione di un evento, il ministro della Giustizia Carlo Nordio si è intrattenuto con i presenti, posando per selfie e firmando autografi. La presentazione si è svolta alla Camera dei deputati e hanno partecipato anche membri del governo, deputati di maggioranza, funzionari del ministero della Giustizia e di Palazzo Chigi, oltre a lobbisti e comunicatori. Dopo la fine della presentazione, Nordio ha invitato qualcuno a trovarlo al ministero per firmare un libro. Per due ore, la Camera dei deputati è stata gremita di persone che hanno ascoltato l’intervento del ministro e poi hanno interagito con lui in modo informale.