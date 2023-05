Carlo Motta, chi è il fidanzato di Helena Prestes: la storia con un’altra vip

A supportare Helena Prestes ieri nello studio de L’Isola dei Famosi c’era il suo ‘amico speciale’ Carlo Motta. Lui è il modello che un anno fa è stato paparazzato da Whoopsee insieme a Dayane Mello (grande amica di Helena).

“Dopo alcune frequentazioni e quella che sembrava una vera e propria storia d’amore con l’imprenditore Andrea Turino, ora sembra esserci spazio per un nuovo uomo nel cuore di Dayane Mello. Ecco infatti la modella a Milano mentre, nel corso di una serata, bacia il modello Carlo Motta come a simboleggiare che, tra i due, potrebbe essere nato qualcosa di più. Con loro, anche gli amici di sempre Giulia Salemi e Matteo Evandro, le cui foto pubblicate sui social hanno fatto subito impazzire i fan che li seguono da lungo tempo”.

Nonostante il modello adesso faccia coppia con Helena, Dayane non nutre nessun rancore. L’ex gieffina infatti sta supportando l’amica nell’avventura a L’Isola: “Qualsiasi cosa accada, quando accadrà o come accadrà, io sarò sempre qui con te! Non c’è niente al mondo che mi faccia stare lontano da ciò che abbiamo, o che mi costringe ad andarmene, davvero! Ogni volta che vuoi la mia compagnia, la mia presenza o semplicemente un abbraccio, puoi chiamarmi: sono qui!”

Carlo Motta e la dichiarazione d’amore a L’Isola dei Famosi.

Ieri sera Carlo ha speso delle belle parole per la sua ragazza: “Come mai lei mi definisce un amico speciale? Dovreste chiederlo a lei. La verità è che la conosco da due anni e dalla scorsa estate sono il suo amico speciale. Lei mi piace tantissimo, mi piace sempre di più e non vedendola ho un vuoto nella mia vita. Con lei ci vediamo spesso, poi magari per lavoro ogni tanto ci spostiamo. Se siamo fidanzati? lei è in attesa di una richiesta ufficiale. Diciamo che siamo aspiranti fidanzati“.

Interpellata da Ilary, Helena ha ammesso che Carlo è il suo fidanzato: “Se è un amico o il mio fidanzato? Diciamo che è complicato, io ho paura delle relazioni. Però lui è sempre lì per me. Ci stiamo frequentando. Fino a prima di venire qui uscivamo. Mi piace e mi manca. Se è il mio fidanzato? Sì, credo di sì, dai siamo fidanzati. Il fatto è che ho paura di dare i nomi alle relazioni. Abbiamo una storia un po’ delicata. Però sono pronta, mi è mancato molto qui. L’ho pensato e vuol dire tanto“.