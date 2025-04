Carlo e Camilla: La Loro Prima Visita da Regnanti in Italia e gli Impegni In programma

Re Carlo III e la regina consorte Camilla sono arrivati a Roma il 7 aprile per la loro prima visita di Stato in Italia. Accolti all’aeroporto di Ciampino con il tappeto rosso, sono stati ricevuti da autorità italiane e britanniche. La loro visita si svolgerà fino al 10 aprile e prevede incontri con il presidente Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni.

Durante il soggiorno, Carlo e Camilla hanno 17 impegni ufficiali, tra cui un discorso del sovrano alle Camere riunite a Montecitorio il 9 aprile e un incontro con Meloni a Villa Doria Pamphilj. L’ambasciatore britannico ha suggerito che il re potrebbe parlare in italiano. Prima del discorso, la coppia deporrà una corona di fiori sulla tomba del Milite Ignoto all’Altare della Patria.

Il 9 aprile è anche il giorno del banchetto di Stato al Quirinale, che celebra il 18° anniversario di matrimonio della coppia, avvenuto nel 2005 a Windsor. Il giorno successivo, il 8 aprile, visiteranno il Colosseo, un luogo scelto da Camilla, insieme al ministro della cultura Alessandro Giuli.

Infine, il 10 aprile, i reali si sposteranno a Ravenna, una città che Carlo non ha ancora avuto modo di visitare in precedenti viaggi. Il sindaco facente funzioni di Ravenna ha espresso entusiasmo per la visita, evidenziando l’importanza culturale della città, collegata a temi identificativi come il mosaico, la presenza di Dante e il segno di Lord Byron.