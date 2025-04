Carlo e Camilla in Italia: le tappe a Roma da Mattarella al Colosseo

Re Carlo III e la regina Camilla del Regno Unito sono in visita di Stato in Italia, giungendo al Quirinale dove sono stati accolti dal presidente Sergio Mattarella e dalla figlia Laura. Dopo gli inni nazionali britannico e italiano, hanno assistito al volo delle Frecce Tricolori e delle Red Arrows. Si sono svolti incontri, scambi di onorificenze e colloqui nello Studio alla Vetrata. La coppia reale ha poi visitato l’Altare della Patria, dove hanno deposto una corona di fiori sulla tomba del Milite Ignoto, accolti da alti ufficiali delle Forze armate italiane.

Dopo, Carlo e Camilla si sono recati al Colosseo, accolti dal ministro della Cultura. Hanno incontrato giovani studenti e diverse bande musicali hanno animato la visita. I reali sono apparsi cordiali, interagendo con il pubblico e salutando con un gesto della mano. Hanno anche incontrato rappresentanti di organizzazioni no profit.

Domani, la visita proseguirà con un incontro in Parlamento. Alle 13.55 sono attesi al Senato, dove il presidente Ignazio La Russa presenterà un dono a Carlo e Camilla. Successivamente, si sposteranno alla Camera dei deputati, dove Carlo terrà un discorso nell’aula di Montecitorio, un evento di rilevanza storica poiché non è comune che un sovrano si esprima di fronte alle due Camere unite. Questo evento segue altre rare occasioni in cui capi di stato hanno parlato in Parlamento italiano. La visita si concluderà alle 14.25 con la cerimonia formale al Parlamento, che sarà trasmessa in diretta.