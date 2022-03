Da quando è entrata al GF Vip Soleil Sorge non fa altro che parlare del suo fidanzato, che però nessuno (o quasi) ha visto. Diversi settimanali hanno riportato indiscrezioni su questo ragazzo misterioso, ma a fare nome e cognome c’ha pensato FanPage: “Carlo Domingo, il fidanzato siciliano di Soleil Sorge che lavora nel mondo della moda. Carlo Domingo è originario di Marsala, è un uomo riservatissimo, che si tiene ben lontano dall’invadenza dei social. È figlio di Giusy Parrinello ed Enzo Domingo. Quest’ultimo, ha messo a frutto la sua passione per la moda e per la tradizione sartoriale del nostro Paese e, più di vent’anni fa, ha lasciato la Sicilia e ha aperto a Milano la Domingo Communication“.

Anche il settimanale Chi di Alfonso Signorini ha confermato che il compagno della Sorge sarebbe un imprenditore siciliano: “Soleil in love. La concorrente del Grande Fratello Vip Soleil Sorge fuori dalla Casa ha un vero amore che l’attende. Lui si chiama Carlo, siciliano e proprietario di un’agenzia di eventi, che racconta ogni giorno ai suoi amici più cari quanto gli manchi la sua fidanzata“.

Ma siamo sicuri che questo Carlo Caltag Domino esista sul serio?

“Una volta per tutte voglio fare chiarezza su questo misterioso partner, che lei ha spesso tirato in ballo. Adesso io so un po’ di più su questa persona e voglio avere un confronto con lei per capire la vera natura del loro rapporto. Intanto diciamo che questa misteriosa figura c’è, esiste, ha un nome e un cognome. Io all’inizio non pensavo esistesse sul serio. Non dico il nome per rispetto. Anche perché quando Soleil è entrata al GF Vip ha deciso di cancellare tutti i suoi profili social, aveva di sicuro un profilo Facebook. Aveva delle immagini sue so Google che ha immediatamente fatto cancellare anche pagando una discreta cifra.

Non vuole apparire perché viene da un mondo diverso dallo spettacolo e viene da una famiglia impegnata molto seriamente nella sua attività imprenditoriale. Quindi non vuole creare confusione dal piano aziendale a quello dello show. Soleil e lui hanno fatto un patto prima che lei entrasse al GF. Si sono detti che qualsiasi cosa fosse successa nella Casa di Cinecittà sarebbero rimasti uniti. Questo ragazzo si sta preparando seriamente a riabbracciare la sua compagna”.