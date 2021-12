La scorsa settimana sono uscite delle foto in cui Delia Duran baciava un misterioso ragazzo. Il presunto “amante” della Pantera del Sud America si chiama Carlo Cuozzo e ieri sera mentre al GF Vip Delia stava lasciando Alex, lui ha pubblicato delle storie in cui ha scritto: “Quando la volpe non arriva all’uva dice che è acerba. Ne parliamo domani Alex…Vi dimostrerò come tornerà da me. Io non gioco caro Belli. Lei è stata mia e sarà ancora mia“.

Non contento l’imprenditore napoletano ha anche condiviso una chiamata in cui la Duran dice che la loro relazione è reale e che intende mollare Belli: “Eccomi, dicevo che lo lascerò in diretta. Dir che con Carlo Cuozzo era tutto vero. Della relazione con Carlo e a lui bye bi**h. Dentro la casa lo lascio proprio in diretta, lo ribadisco. Mi sono stufata davvero è“.

Se questa storia è reale come le foto “paparazzate” siamo a posto!

Il signore Carlo Cuozzo aka toy boy di Delia sta prendendo follower ogni secondo.

Piersilvio ti supplico abbiamo bisogno del trash#gfvip pic.twitter.com/oHcBeFgG0P — Francesca ♈️🐍 (@lasagnacarbo) December 14, 2021

Carlo, il ragazzo paparazzato con Delia, pubblica questo su Instagram #GFVIP pic.twitter.com/JAXzAk8Z4V — 🐝 (@AEFFE___) December 14, 2021

Carlo che pubblica su Instagram foto e audio di Delia in cui dichiara che tra loro è tutto vero. La saga prosegue fuori. #Gfvip pic.twitter.com/7Zyw6awVAj — More Inside🌙 (@MoreInsideX) December 14, 2021

Carlo Cuozzo, parla la presunta ex fidanzata.