Carlo Cracco: Innovazione in Cucina e Futuro con l’IA

Carlo Cracco, noto chef, ha sempre cercato percorsi alternativi nella sua carriera, riflettendo sugli stravolgimenti della cucina degli ultimi decenni, in particolare sull’impatto dell’intelligenza artificiale. Intervistato da La Repubblica nel suo ristorante a Portofino, ha evidenziato come in passato la cucina fosse isolata, con gli chef inaccessibili. Grazie a figure come Gualtiero Marchesi, è avvenuto un cambiamento di visione, volto a migliorare la professione.

L’arrivo di programmi come MasterChef ha poi aperto la cucina al grande pubblico, sdoganando la figura dello chef, sebbene Cracco avverta che questa visibilità ha portato sia lati positivi che negativi. Paragonando la cucina alla moda, Cracco sottolinea l’importanza di mantenere alta la qualità, l’identità e la visione, evitando però di allontanarsi troppo dagli schemi tradizionali, altrimenti ci si rischia di perdere il pubblico.

Nonostante le critiche ricevute, per esempio, sulla sua cotoletta preparata con scarti, Cracco è fiducioso nei confronti dell’intelligenza artificiale, considerando i progetti in corso come opportunità piuttosto che minacce. Ritiene anche che le resistenze maggiori provengano dai giovani, sorprendendosi di una certa chiusura mentale. Conclude che è fondamentale affrontare i cambiamenti con gradualità, accogliendo le novità senza rifiutarle aprioristicamente, poiché le prospettive future nel suo settore sono promettenti.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: lifestyle.everyeye.it