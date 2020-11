Buone notizie per i fan di Carlo Conti dato che è stato dimesso dall’ospedale di Firenze perché le sue condizioni sono migliorate. Il conduttore tuttavia sembrerebbe essere sempre positivo al CoronaVirus, ma non necessita di un ricovero ospedaliero e per questo motivo terminerà la sua quarantena a casa.

Ad annunciarlo è stato lui su Instagram.

“Verso casa !!! Home sweet home 😂😂😂 buon lavoro ai medici e agli infermieri. Forza!!!!! Ps state attentissimi!!!!”

Carlo Conti tornerà così al timone del suo Tale e Quale Show dal salotto di casa sua, a meno che la sua condizione non si negativizzi nel corso di questa settimana.

Venerdì andrà in onda la terza puntata del torneo dei campioni di Tale e Quale Show: la prima Carlo Conti l’ha presentata da casa, mentre la seconda (con tanto di Jessica Morlacchi nelle vesti di Katy Perry) ha visto una conduzione corale dei giudici Loretta Goggi, Vincenzo Salemme, Giorgio Panariello e Gabriele Cirilli.