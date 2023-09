Due mesi fa Carlo Conti su Instagram ha annunciato il cast completo della nuova edizione di Tale e Quale Show. Tra i vari concorrenti c’era anche Cristina Scuccia (che è stata duramente criticata da Malgioglio), fresca di Isola dei Famosi. Poi ad agosto sono arrivate le prime indiscrezioni secondo cui l’ex suora sarebbe stata esclusa dal cast del programma di Rai Uno. Il settimanale Di Più ha poi fatto sapere che i motivi dell’esclusione avevano a che fare con delle richieste di Cristina, che voleva avere il controllo sui personaggi da imitare così da evitare esibizioni troppo spinte (quando mai ci sono state a Tale e Quale Show?).

Carlo Conti fa chiarezza su Cristina Scuccia che non sarà a Tale e Quale Show.

In una nuova intervista concessa a Di Più Tv, Carlo Conti ha rivelato come mai Cristina Scuccia non fa più parte dei concorrenti della nuova edizione di Tale e Quale Show.

“Sì, questa estate era stata annunciata la presenza a “Tale e quale show” di Cristina Scuccia. Che cosa è successo dopo? Sì, avevamo scelto Cristina, però durante le trattative lei ha posto una serie di condizioni, di “paletti”, che non abbiamo potuto accettare: chiedeva di avere il controllo sulla scelta dei cantanti da imitare, sui costumi di scena e così via. Noi abbiamo rifiutato, anche perché se avessimo concesso a lei questi “favoritismi” avremmo dovuto concederli, per correttezza, anche a tutti gli altri protagonisti. E così lei ha deciso di non partecipare più al nostro programma e noi abbiamo accettato, con molta serenità, la sua scelta. Anche perché a Tale quale show, pure quest’anno, ci saranno tante altre stelle pronte a brillare”.

Il conduttore ha poi spiegato come mai ha voluto Ginevra Lamborghini nel suo programma. Carlo ha dichiarato che in un reality si parla più della propria vita, che del resto e lui vuole dimostrare che Ginevra ha anche talento.

L'articolo Carlo Conti su Ginevra Lamborghini e la Scuccia: "Come mai non ci sarà Cristina" proviene da Biccy.it.







