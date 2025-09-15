25 C
Carlo Conti sogna Vasco Rossi al Festival di Sanremo

Da StraNotizie
Carlo Conti ha recentemente espresso il desiderio di avere Vasco Rossi come ospite al Festival di Sanremo durante una diretta telefonica su Radio2 Stai Serena. Conti ha dichiarato: “Mi piacerebbe iniziare con la sua ‘Albachiara’, sarebbe fantastico”. Questo sogno era già stato condiviso dal conduttore durante un concerto di Vasco, anche se riconosce che potrebbe rimanere solo un desiderio.

Conti, noto per il suo ruolo al Festival di Sanremo, ha mostrato la sua ammirazione per Vasco Rossi, considerato un’icona della musica italiana. Il richiamo a “Albachiara”, uno dei brani più celebri del cantautore, sottolinea la sua intenzione di portare emozioni forti e significative sul palco del festival. L’apertura verso artisti di tale spessore evidenzia il suo impegno a valorizzare la musica italiana.

Durante l’intervista, Conti ha ricordato affettuosamente anche Pippo Baudo, definendolo “il maestro, il re, il faro”. Baudo, recentemente scomparso, è stato una figura chiave nella televisione italiana, avendo condotto molte edizioni del Festival di Sanremo e lanciato numerosi artisti. La standing ovation ricevuta all’Arena testimonia il grande affetto e la gratitudine che il mondo dello spettacolo nutre nei suoi confronti.

Con il suo impegno ai Tim Music Awards, Carlo Conti dimostra così di voler unire tradizione e innovazione, continuando a celebrare la musica italiana attraverso eventi di grande risonanza come Sanremo.

