Carlo Conti, sei cantanti hanno già detto di sì per Sanremo: la lista

Manca meno di un mese al grande annuncio del Festival di Sanremo 2025, previsto per lunedì 2 dicembre quando Carlo Conti svelerà la lista completa dei partecipanti. Nel frattempo, il toto nomi è iniziato con testate giornalistiche, critici e blogger che avanzano le loro previsioni. Il Corriere del Ticino ha riportato che sei cantanti avrebbero già accettato di partecipare: Elodie, Rose Villain, Madame, Noemi, Clara, Francesca Michielin e Gaia, che si esibiranno sul palco del Teatro Ariston a febbraio. La presenza di Anna è incerta, ma sembra che il suo brano sia piaciuto, aumentando le probabilità della sua partecipazione.

Elodie, in particolare, ha bisogno di una buona performance a Sanremo per consacrarsi come la “Beyoncé italiana”, grazie anche a un concerto previsto a San Siro e un nuovo disco in uscita. Conti, inoltre, non sembra intenzionato a ripetere la formula de “I migliori anni” degli anni ’80, dato l’interesse per cantanti più recenti come Rose Villain e altri. Anche Madame, Noemi, Clara, Francesca Michielin e Gaia stanno preparando lavori importanti per il prossimo anno, con Gaia che ha avuto un grande successo con la sua hit estiva.

Per quanto riguarda il cast maschile del festival, ci sono meno conferme. Il Corriere del Ticino ha evidenziato la presenza incerta di Tiziano Ferro, Gianni Morandi e Tommaso Paradiso. Conti avrebbe anche invitato artisti come Brunori SAS, Francesco Gabbani, Olly, Achille Lauro, Raf e Michele Zarrillo. Al Bano Carrisi ha presentato due proposte di brani, ma la sua conferma è ancora in sospeso. Un altro artista, Tananai, ha finora rifiutato di partecipare, lasciando il cast giovanile un po’ vuoto. Tuttavia, sembra quasi certa la presenza di Matteo Bocelli, che potrebbe esibirsi in un duetto con suo padre nella serata dedicata alle cover.

Con un mix di artisti affermati e di nuova generazione, il Festival di Sanremo 2025 promette di essere un evento di grande richiamo e interesse.