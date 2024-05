Carlo Conti sarà il conduttore e direttore artistico di Sanremo 2025

È ufficiale: la Rai ha annunciato che il conduttore e direttore artistico di Sanremo 2025 sarà Carlo Conti.

Dopo l’addio di Amadeus che ha condotto con successo le ultime 5 edizioni del Festival più amato dagli italiani, la Rai ha finalmente individuato il nuovo direttore artistico di Sanremo. La scelta è ricaduta su Carlo Conti, volto storico della rete, considerato già da tempo come uno dei nomi più papabili. Il conduttore ha firmato un contratto biennale, per la conduzione di Sanremo 2025 e 2026.

Carlo Conti a Sanremo 2025: l’annuncio Rai

La notizia è stata prima spoilerata da uno scatto postato sui social da Roberto Sergio, amministratore delegato della Rai, in compagnia proprio di Carlo Conti, in cui l’ad ha scritto: “I ‘Conti’ tornano“. L’annuncio ufficiale è poi stato fatto durante l’edizione serale del Tg1.

“Una decisione unanime dei vertici aziendali, l’Amministratore delegato Roberto Sergio e il Direttore generale Giampaolo Rossi di concerto con il Direttore Intrattenimento Prime Time Marcello Ciannamea.” – si legge in una nota della Rai.

Carlo Conti, in passato, ha già diretto tre edizioni del Festival di Sanremo: “Per il conduttore non si tratta di un semplice ritorno al Festival ma di una nuova sfida che, come obiettivo, ha quello di continuare a promuovere e valorizzare le nuove tendenze, cosi come fece nelle tre edizioni di successo, dal 2015 al 2017, che vide lanciare artisti oggi protagonisti della musica italiana. Il Direttore artistico è già al lavoro per un Festival con tante sorprese e novità“.

Le parole di ringraziamento

Durante il notiziario, il conduttore ha commentato: “I Conti tornano. Ritorno a Sanremo dopo sette anni, cercherò di riprendere quel lavoro fatto, portato avanti alla grande dalle due edizioni di Baglioni e delle cinque alla grandissima da Amadeus. La musica come sempre sarà protagonista, sarà al centro, la musica attuale che piace. Speriamo di fare un bel lavoro e di continuare questa meravigliosa tradizione per questo evento che unisce tutti davanti alla tv”.

Carlo Conti

“Ho accettato questo incarico per l’affetto che ho sentito da parte dell’azienda, dall’amministratore delegato al direttore generale, dal direttore intrattenimento fino ai cameramen ai tecnici. Ho sentito questo tifo per me che mi ha fatto dire ‘torniamo e facciamo la direzione artistica per i prossimi due anni’.”

“È un bel modo per festeggiare il prossimo anno i miei primi 40 anni di Rai. Da oggi inizierò a lavorare al regolamento, poi ascolterò le canzoni delle nuove proposte e dei big, come ultima cosa cercherò di capire la squadra di presentatori sul palco e tutti gli ospiti” – ha poi concluso.