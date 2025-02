Carlo Conti rivela a che ora termineranno le puntate di Sanremo: le parole del conduttore

Carlo Conti ha annunciato gli orari orientativi per il Festival di Sanremo 2025, con le serate che dureranno circa quattro ore e mezzo, ma con possibilità di sforamenti per la finale e le esibizioni delle cover. La curiosità cresce man mano che si avvicina l’evento musicale, noto per le sue lunghe trasmissioni che si protraggono fino a tarda notte. Fabio Fazio ha commentato con ironia la durata delle serate durante il suo programma “Che Tempo che Fa”, rilevando come, con 29 cantanti in gara, le esibizioni e le pause pubblicitarie possano allungare ulteriormente i tempi.

Conti ha rassicurato il pubblico, specificando che le prime serate termineranno intorno all’1:15, mentre le serate di venerdì e sabato potrebbero estendersi fino all’1:30 o all’1:40. Ha sottolineato che l’intento è quello di mantenere la programmazione entro orari ragionevoli. Le serate, da martedì a giovedì, inizieranno circa alle 20:40, mentre il venerdì e il sabato sono previsti leggeri sforamenti.

Il Festival di Sanremo è un evento culturale di grande importanza in Italia, attirando milioni di spettatori ogni anno. Con una ricca varietà di artisti e ospiti illustri, le serate promisescono emozioni e spettacolo. Oltre alla musica, il festival offre anche una piattaforma per discussioni su temi sociali e culturali. Grazie alle indicazioni di Conti, il pubblico può prepararsi a serate intense, ricche di intrattenimento e sorprese.