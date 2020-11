Le sue condizioni non sono più compatibili con l’isolamento domiciliare

Le condizioni di salute di Carlo Conti sono peggiorate e come ha fatto sapere la Rai, il conduttore è stato costretto ad un ricovero ospedaliero.

“Carlo Conti è da qualche giorno in cura all’ospedale Careggi di Firenze per essere seguito al meglio avendo i sintomi da contagio da Covid-19”.

Il ricovero ospedaliero è stato necessario in quanto le sue condizioni non sarebbero state più compatibili con l’isolamento domiciliare, tuttavia – come scritto da ANSA – si sta ristabilendo velocemente.

“Seguito dai medici, si sta ristabilendo velocemente in attesa di tornare in tv. Lo fa sapere la Rai”.

Nel dubbio questa sera Tale e Quale Show sarà condotto a staffetta dai giudici Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Vincenzo Salemme e Gabriele Cirilli.

Lo scorso mercoledì è stato proprio il conduttore toscano ad annunciare ai fan di aver contratto il virus (“Voglio essere io a comunicarvi che purtroppo sono risultato positivo al Covid . Sono a casa, praticamente asintomatico, ma sotto controllo medico”), come ora lo ha fatto svelando di esser peggiorato e che ora i sintomi ci sono tutti, pure troppi (“Ora i sintomi ci cono tutti (e anche troppi!!) questo Covid è una brutta bestia . Ma tra tutte le medicine questo bigliettino è la più potente”).