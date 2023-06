Carlo Conti provina due famose gieffine e due drag queen per Tale e Quale

In queste settimane Carlo Conti è al lavoro per il cast della nuova edizione del suo Tale e Quale Show. Sono moltissimi i personaggi che hanno sostenuto il casting per sbarcare nel popolare programma di Rai Uno e qualche giorno fa Tv Blog ha svelato che tra i tanti, anche Pamela Prati, Patrizia Pellegrino, Katia Ricciarelli, Federico Fashion Style, Nadia Rinaldi, Manila Nazzaro e le sorelle Selassié hanno sostenuto il provino.

Tale e Quale Show 2023: nuovi vip ai casting con Carlo Conti.

Non solo la diva Pam, Lulù, Jessica e Clarissa, anche altre due note ex gieffine sono state alla corte di Carlo Conti per tentare di entrare nel cast. Stando a quanto ha rivelato Blogo, sia l’iconica Carmen Di Pietro che Milena Miconi sarebbero tra le provinate e con loro anche due famose drag queen, le Karma B (apparse a Oggi è Un Altro Giorno e a Ciao Maschio).

“Oggi siamo in grado di aggiungere altri dettagli. Stando a quanto risulta a TvBlog, infatti, tra i provinati ci sarebbero anche le Karma B, Milena Miconi e Carmen di Pietro. All’anagrafe Carmelo Pappalardo e Mauro Leonardi, il duo di drag queen gemelle (nella foto) è diventato popolare per il pubblico televisivo grazie alla riuscita partecipazione a Ciao Maschio di Nunzia De Girolamo. – si legge su Tv Blog – Milena Miconi, showgirl e attrice, il cui nome è legato professionalmente al Bagaglino, è reduce dal Grande Fratello Vip, alla cui settima edizione ha preso parte in corsa, dal 12 dicembre 2022, arrivando ad un passo dalla finalissima. Carmen Di Pietro, pseudonimo di Carmela Tonto, non ha bisogno di presentazioni”.

E speriamo che Conti recluti Katia e le sue acerrime nemiche, le Selassié (così magari ci scappa una catfight in diretta), ma anche Carmen Di Pietro, Pamela Prati e le Karma B (la Rinaldi sarebbe bello vederla al GF Vip).

Carlo non ci deludere e regalaci questo cast…