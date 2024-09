Carlo Conti, la famosa conduttrice che vorrebbe con lui a Sanremo

Mancano ancora cinque mesi al prossimo Festival di Sanremo, ma già circolano i primi rumor sui possibili big in gara e sulle co-conduttrici che vedremo sul palco dell’Ariston. Stando a quello che ha scritto Alberto Dandolo sul nuovo numero di Oggi, Carlo Conti avrebbe pensato di arruolare Alessia Marcuzzi per il prossimo Sanremo: “Ho pensato da subito a lei e vorrebbe affidarle un ruolo di primo piano nel prossimo Festival“. I due hanno già condotto insieme gli ultimi David di Donatello.

Non solo Alessia Marcuzzi, secondo Dandolo a Sanremo 2025 potrebbe esserci anche Malgy: “Cristiano Malgioglio sta vivendo una seconda giovinezza, sia da un punto di vista artistico che umano. Il famoso cantautore infatti non solo ha trovato l’amore in quel di Istanbul, ma è richiestissimo sia dalla tv, sia dagli organizzatori dei grandi eventi musicali in Italia e in America latina. Non tutti però sanno che Malgioglio sarà con alte probabilità uno dei protagonisti della prossima edizione del Festival di Sanremo firmato Carlo Conti. Il conduttore toscano nelle prossime settimane comunicherà in quale ruolo vedremo Malgy calcare il palco del teatro Arison : super ospite o “primadonna”?”

Sanremo 2025, il toto nomi del Festival di Carlo Conti.

La settimana scorsa All Music Italia ha dato il via al toto nomi del Festival di Sanremo 2025. Il noto portale musicale ha fatto i nomi di 24 famosi cantanti che potrebbero prendere parte al prossimo Sanremo. Nella lista ci sono grandissimi artisti affermati come Tiziano Ferro e Al Bano Carrisi, ma anche ex talent come Sarah Toscano, Petit e Gaia ed ex vincitori del Festival come Blanco e Francesco Gabbani.

