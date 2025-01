Carlo Conti, il nuovo annuncio al Tg1: “Lui sarà un super ospite”

Il Festival di Sanremo 2025 è alle porte e Carlo Conti ha recentemente fatto un annuncio speciale durante il Tg1. Dopo aver presentato dieci co-conduttori, ha rivelato che martedì 11 febbraio ci sarà Jovanotti, notizia anticipata dal Messaggero. Conti ha descritto il Festival come “la colonna sonora della nostra vita”, un evento che rappresenta l’anima dell’Italia. Nonostante i cambiamenti rapidi del mondo, il Festival mantiene la sua essenza.

Riguardo alla Rai, Conti ha affermato che la Rai non può fare a meno del Festival e viceversa. La programmazione prevede una varietà di brani, dai pezzi leggeri a quelli più impegnati. Tra i giovani artisti, molti hanno presentato canzoni simili ad altre già di successo, mentre i Big hanno già una loro identità artistica. Le canzoni dei Big affrontano tematiche sia personali che universali, riflettendo i loro microcosmi.

Conti ha parlato anche del processo di selezione dei brani: ascolta le canzoni senza conoscere gli autori per non essere influenzato; solo dopo l’ascolto verifica i nomi. La musica è al centro del suo lavoro, e un brano bello è sufficiente per catturare la sua attenzione. Ha anche accennato all’orario di conclusione delle serate, sottolineando che, pur avendo molti artisti in gara, cercheranno di mantenere un orario decente. Con l’introduzione del Dopofestival, punta a concludere entro l’una di notte, per poi passare la linea ad Alessandro Cattelan.

In sintesi, il Festival di Sanremo 2025 si preannuncia ricco di novità e sorprese, con un mix di brani leggeri e più profondi, e un’attenzione particolare alla selezione musicale e agli orari di programmazione. Con l’aggiunta di artisti di fama come Jovanotti e una conduzione attenta, Conti mira a creare una manifestazione che risuoni con il pubblico italiano, rispettando le tradizioni e al contempo abbracciando il cambiamento.