Carlo Conti: Il Mistero dell’Addio ai David di Donatello

Dopo sette anni alla conduzione dei David di Donatello, Carlo Conti potrebbe non tornare nel 2024. La settantesima edizione del premio si terrà mercoledì 7 maggio su Rai 1. Conti ha affrontato le sfide degli ultimi anni, inclusi i periodi di crisi come il Covid, dove ha gestito collegamenti video con i candidati. Tuttavia, recenti indiscrezioni suggeriscono un possibile addio da parte sua. Secondo TvBlog, potrebbero esserci vari motivi dietro questa scelta. Da un lato, potrebbe essere una decisione personale di Conti per evitare di sovraesporsi, dato che continua a essere molto attivo in altri programmi televisivi. Dall’altro, potrebbe derivare da una decisione della Rai a seguito di polemiche, come quella del costumista Sergio Ballo durante l’edizione 2024, che si era lamentato della location scelta per la cerimonia.

Nonostante non ci siano conferme ufficiali, la Rai sta già considerando possibili sostituti per la conduzione. Tra i nomi emersi, Mika, uno showman esperto, ed Elena Sofia Ricci, attrice di successo e co-conduttrice del Festival di Sanremo 2023, sono i più quotati. Non si esclude l’ipotesi di Alessandro Cattelan, che in passato ha già condotto la premiazione per Sky. Al momento resta da vedere quale sarà la definitiva scelta della Rai per il futuro dei David di Donatello. Gli sviluppi saranno seguiti con attenzione, ma per ora bisogna attendere ulteriori conferme.