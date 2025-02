Carlo Conti e Emanuela Fanelli: La candidatura per Sanremo 2026 e la reazione dell’attrice da Geppi Cucciari

Mentre si parla ancora del Festival di Sanremo 2025, già si guarda verso la prossima edizione del 2026, con Carlo Conti confermato come conduttore e direttore artistico. Nell’ultima puntata di “Splendida Cornice” su Rai 3, si è discusso della possibilità che Emanuela Fanelli possa essere una delle co-conduttrici. L’attrice romana era in studio per promuovere il film “FolleMente” di Paolo Genovese, quando è emersa la curiosità sul perché Conti avesse scelto Geppi Cucciari come co-conduttrice e non lei. Fanelli, in tono scherzoso, ha chiesto a Conti: “Perché hai chiamato Geppi e non me?”.

Conti ha risposto in modo divertente, dicendo che aveva molte “voci nella testa”, e ha poi sorprendentemente rivelato: “Perché con me ti voglio il prossimo anno”. L’attrice ha reagito con stupore e risate, chiarendo che la sua domanda era solo una gag. La conduttrice Geppi Cucciari ha chiosato sottolineando che, nonostante fosse uno scherzo, Fanelli potrebbe avere trovato un’opportunità di lavoro.

Emanuela Fanelli aveva già partecipato al palco dell’Ariston in altre occasioni, sempre per presentare il lavoro di Genovese, e ora si torna a speculare su un suo possibile coinvolgimento come co-conduttrice a Sanremo 2026. Resta da vedere se le affermazioni di Carlo Conti nascondano una possibilità concreta o se si tratta solo di un momento comico.