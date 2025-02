Carlo Conti difende ‘Bella stronza’ di Fedez e Masini a Sanremo 2025: ‘Ascoltatela senza pregiudizi’

Carlo Conti ha cercato di ridurre le polemiche riguardo alla scelta di Fedez di cantare “Bella stronza” di Marco Masini durante la serata delle cover a Sanremo 2025. Ha sottolineato che il brano sarà adattato ai tempi attuali per evitare controversie, ma il titolo rimarrà invariato. Fedez, noto per le sue provocazioni, è stato oggetto di speculazioni riguardo a un possibile messaggio per la sua ex moglie, Chiara Ferragni.

La serata dei duetti si terrà il 14 febbraio, giorno di San Valentino. “Bella stronza”, un successo di Masini del 1995, ha un testo controverso che ha destato preoccupazioni, specialmente per alcuni passaggi che potrebbero risultare imbarazzanti per il pubblico presente al Teatro Ariston. La canzone descrive, tra le altre cose, un momento in cui il protagonista perde la pazienza e viene denunciato, e presenta elementi che possono essere interpretati come riferimenti a comportamenti violenti.

Molti hanno interpretato la scelta di Fedez come una dedica a Ferragni, ma l’influencer ha negato questa possibilità, dicendo che sarebbe opportuno chiedere direttamente al cantante. I rapporti tra i due rimangono tesi, con Ferragni che ha affermato di non rimpiangere la rottura, ritenendo che la relazione non fosse positiva e di stare meglio senza Fedez. Nonostante le speculazioni, la tensione rimane palpabile tra i due ex coniugi.