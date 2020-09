Carlo Conti venerdì debutterà con la sua decima edizione di Tale e Quale Show, varietà che si scontrerà con la seconda puntata del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, che al suo debutto ha perso la sfida degli ascolti contro l’ennesima replica del Commissario Montalbano.

Intervistato dal settimanale Chi, Carlo Conti ha rilasciato parole di stima nei confronti del suo collega, ricordando che è stato lui il primo a volerlo in tv nel lontano 2005.

E sulla sfida del venerdì sera ha commentato:

“Per me non è una sfida e non esistono pubblici diversi. Il pubblico è uno solo che può scegliere se guardare un reality o un varietà: l’importante è che possa trovare sempre il programma giusto per il proprio gusto. Visto che lui finirà tardi, mentre io chiuderò qualche minuto prima di mezzanotte, farò in tempo ad arrivare a casa e vedere il finale della sua puntata”.