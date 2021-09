Carlo Conti venerdì tornerà con Tale e Quale Show ed intervistato da Sorrisi ha anticipato alcune imitazioni che vedremo nel corso delle prossime settimane. Fra le più attese? Ovviamente Mille del terzetto composto da Fedez, Achille ed Orietta.

In merito alla creazione del cast, Carlo Conti ha aggiunto:

“Comporre il cast diventa sempre più difficile? Beh, chi partecipa non può partire da zero, un minimo di intonazione ci vuole. E poi il cast deve essere variegato, con il nome più noto che si mette in gioco, il meno noto ma molto bravo, quello divertente, quello serio… è ogni anno più difficile ma alla fine, come in questa edizione, riusciamo a creare sempre un cast pieno di sfumature. Molti si candidano, certo. Con 11 edizioni, una media di 10 personaggi a edizione, siamo a ben più di 110. E piano piano la fila si assottiglia. C’è chi ha fatto il provino tante volte e lo abbiamo chiamato qualche anno dopo. È sempre un incastro di tasselli che vai a comporre. Non è il singolo che va bene o no, ma il singolo inserito nel contesto. Il momento più bello è quando i protagonisti escono dall’ascensore, in diretta, e si scopre il risultato di una settimana di lavoro nel trucco, nella voce, nei costumi. E negli occhi del pubblico si legge tutto lo stupore”.