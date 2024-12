Carlo Conti annuncia i 30 Big in gara al Festival di Sanremo: ecco chi sarà sul palco dell’Ariston

Il Festival di Sanremo 2025 sta prendendo forma con l’annuncio del cast degli artisti che parteciperanno all’evento musicale, previsto dall’11 al 15 febbraio 2025. Carlo Conti ha reso noti, durante il Tg1 delle 13.30 del 1 dicembre, i nomi dei 30 Big che si esibiranno, seguendo una tradizione consolidata. Questi artisti saranno affiancati dai concorrenti della sezione Nuove Proposte, i cui nomi saranno definiti dopo la finale di Sanremo Giovani, in programma il 10 dicembre. L’evento rappresenta una grande opportunità per i nomi affermati della musica italiana e per i giovani talenti di emergere.

La lista dei cantanti che parteciperanno include nomi noti come Achille Lauro, Gaia, Francesco Gabbani, Fedez, Giorgia e molti altri. Il numero di artisti in gara è superiore a quello inizialmente previsto, suggerendo una diversa varietà musicale e un’apertura verso diversi generi. Conti ha scelto un formato simile a quello delle edizioni precedenti condotte da Amadeus, optando per una presentazione durante un telegiornale di grande visibilità per massimizzare l’attenzione sull’evento.

Il regolamento per Sanremo 2025 presenta importanti modifiche, tra cui la reintroduzione della divisione tra Nuove Proposte e Big, che negli ultimi anni avevano gareggiato insieme. Questa scelta mira a valorizzare le identità di entrambe le categorie. Inoltre, la serata dedicata alle Cover diventerà una competizione a sé, offrendo agli artisti l’opportunità di collaborare durante le esibizioni. Questi cambiamenti sono stati pensati per adattarsi a un Festival in evoluzione, mantenendo alta l’attenzione del pubblico.

Carlo Conti torna a condurre il Festival dopo sette anni, portando con sé un’esperienza consolidata e un comprovato successo nelle edizioni passate. La sua presenza è considerata una garanzia di professionalità e contribuirà a rendere Sanremo 2025 un evento memorabile. Con l’annuncio dei Big e le novità sul regolamento, il Festival promette di essere un’importante manifestazione musicale, in grado di coinvolgere sia gli artisti che il pubblico.