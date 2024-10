Carlo Conti annuncia Alessandro Cattelan alla guida di Sanremo Giovani e Dopofestival

Alessandro Cattelan sarà il conduttore di “Sanremo Giovani”, il talent show dedicato alle nuove proposte per il Festival di Sanremo 2025, come annunciato dal direttore artistico Carlo Conti durante il Tg1 dell’8 ottobre. Cattelan presenterà cinque puntate della trasmissione, che andrà in onda su Rai2 dal 12 novembre al 10 dicembre 2024, con una finale prevista il 18 dicembre su Rai1. In aggiunta, condurrà anche il “Dopofestival” dal 11 al 14 febbraio 2025, il tradizionale show notturno post-festival.

Sanremo Giovani si propone di seguire il percorso e le sfide dei giovani artisti che aspirano a esibirsi sul palco dell’Ariston. Cattelan, noto per aver condotto diverse edizioni di “X-Factor”, ha espresso il suo entusiasmo per questa nuova avventura, dicendo di essere molto felice di tornare in un ambiente che conosce bene e di lavorare con talenti emergenti. Ha descritto il progetto come interessante e ampio, promettendo di portare energia e “follia” nel programma, commentando in diretta le esibizioni e creando un legame diretto con il pubblico.

L’annuncio di Conti include anche riferimenti ad alcuni cambiamenti nel regolamento del Festival di Sanremo 2025, con un focus sulla divisione tra giovani e artisti “big”. Si vocifera che Vasco Rossi possa essere tra gli ospiti di spicco del Festival.

In sintesi, Alessandro Cattelan sarà la figura centrale di Sanremo Giovani e Dopofestival, portando la sua esperienza e passione per la musica in un programma che mira a dare visibilità ai nuovi talenti. Con le trasmissioni previste per il mese di novembre e una grande finale a dicembre, Cattelan e Conti sperano di creare un’atmosfera emozionante e coinvolgente, rivitalizzando il panorama musicale italiano e offrendo ai giovani artisti la possibilità di realizzare il loro sogno di calcare il prestigioso palco del Festival di Sanremo.