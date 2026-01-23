Carlo Cecchi scomparso grande del teatro italiano

L’attore e regista Carlo Cecchi è morto a Firenze. Cecchi, nato a Firenze, avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 25 gennaio. La sua scomparsa rappresenta una perdita per il teatro italiano, che perde una figura autorevole e anticonvenzionale del secondo Novecento.

Diplomato all’Accademia nazionale d’arte drammatica “Silvio D’Amico”, Cecchi ha costruito una lunga carriera come attore teatrale e cinematografico e regista, con un’idea rigorosa e personale del teatro. considerato uno dei maggiori esponenti del teatro di innovazione in Italia, capace di rileggere i classici con sguardo moderno e radicale.

La sua regia e interpretazione di “Ivanov” di Anton Čechov, prodotta dal teatro Niccolini di Firenze, è stata molto apprezzata. Uno spettacolo che ha fatto scuola e ha visto in scena attori agli esordi come Remo Girone, Anna Bonaiuto, Vincenzo Salemme e Gianfranco Barra.

Tra le prove teatrali più significative di Cecchi c’è “Finale di partita” di Samuel Beckett, testo emblematico della sua poetica asciutta e visionaria. Per il cinema, degna di nota è la sua interpretazione di Renato Caccioppoli in “Morte di un matematico napoletano” di Mario Martone, ruolo che gli valse importanti riconoscimenti della critica.

Nel corso della sua carriera, Cecchi ha lavorato con alcuni dei maggiori registi italiani e internazionali, come Bernardo Bertolucci, Pupi Avati, Ferzan Özpetek, Valeria Golino e Pietro Marcello. Accanto al teatro e al cinema, è stata significativa anche la sua presenza in televisione e nella prosa radiofonica Rai. Nel 2007 si è aggiudicato il premio Gassman come miglior attore teatrale italiano.