Carlo Cappai è l’incarnazione della metodicità, della solitudine. Dell’ordina…

🗃️ Carlo Cappai è l’incarnazione della metodicità, della solitudine.

Dell’ordinarietà. Nessuno sospetta che ai suoi occhi quel labirinto di scatole, schede e cartelle non sia affatto carta morta. Tutto il contrario: quei faldoni parlano, a volte gridano la loro verità inascoltata, la loro richiesta di giustizia. 🗞️ Walter Andretti è invece un giornalista precipitato dallo Sport, dove si trovava benissimo, alla Cronaca, dove si trova malissimo. Quando il capo gli scarica addosso la copertura di due recenti omicidi, Andretti suo malgrado indaga, e dopo iniziali goffaggini e passi falsi comincia a intuire che in quelle morti c’è qualcosa di strano. Un legame. Forse la stessa mano… 💛 Esce il 9 gennaio “Tutti i particolari in cronaca”, l’esordio nel Giallo Mondadori del creatore dell’indimenticabile vicequestore Schiavone, Antonio Manzini.