Carlo Calenda su Twitter ha pubblicato una conversazione privata che sarebbe avvenuta su Instagram fra suo figlio di soli 14 anni e Sebastian Gazzarrini de Le Iene.

Nella chat incriminata (che risale ad un po’ di giorni fa) si legge un cortese Sebastian Gazzarrini che – in punta di piedi – chiede al figlio di Calenda la piena complicità per organizzare uno scherzo “divertente ed intelligente” a suo padre, come organizzato anni fa a Marco Travaglio da suo figlio.

La conversazione non è piaciuta al leader di Azione che ha invitato il programma televisivo a non contattare minori, non ritenendolo affatto adeguato. “Mio figlio ha 14 anni, tenetelo fuori da queste robe cortesemente! Grazie“.

.⁦@sebagazzarrini⁩ ⁦@redazioneiene⁩ mio figlio ha 14 anni. Tenetelo fuori da queste robe cortesemente. Grazie. pic.twitter.com/Df1D32tJlE — Carlo Calenda (@CarloCalenda) January 17, 2021

Ex ministro dello sviluppo economico nei governi Renzi e Gentiloni, attuale eurodeputato e leader del partito Azione, Carlo Calenda ha così sventato uno scherzo de Le Iene morto sul nascere.

Calenda, lo scherzo morto sul nascere e quello simile fatto a Travaglio

Nella chat fra l’inviato de Le Iene, Sebastian Gazzarrini, ed il figlio 14enne di Calenda, viene citato lo scherzo ai danni di Marco Travaglio fatto con la complicità di suo figlio.

Lo scherzo risale al 2017 e vedeva il figlio di Travaglio sostenere un provino per partecipare al Grande Fratello Vip, trasmissione di Berlusconi, da sempre nemico proprio del giornalista.