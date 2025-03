Carlo Calenda Risponde alle Minacce: ‘Provateci, Codardelli!’

Il leader di Azione, Carlo Calenda, ha denunciato nuove minacce nei suoi confronti, comparse sui muri di un liceo a Genova. Le scritte intimidatorie, tra cui “Calenda traditore” e “Sopprimiamo Calenda”, hanno suscitato una reazione da parte del politico, il quale ha invitato ironicamenete gli autori a presentarsi alla sede del suo partito a Roma. Calenda ha condiviso sui social le foto delle scritte e ha commentato: “C’è un bel clima”, sfidando i responsabili a recarsi presso l’indirizzo del partito.

Questa non è la prima volta che Calenda riceve minacce: a marzo era apparsa una scritta “Calenda infame” davanti alla scuola frequentata dal figlio. Anche in questo caso, Calenda aveva risposto sollecitando l’autore a parlarci faccia a faccia, evidenziando di non avere scorte personali.

Le reazioni politiche sono state veloci e unanimi. Matteo Richetti, capogruppo di Azione, ha condannato l’episodio, definendo vigliacchi gli autori. Elena Bonetti ha espresso solidarietà a Calenda, definendo l’atto vile e inaccettabile. Anche il Partito Democratico, attraverso Filippo Sensi, e il Movimento 5 Stelle, rappresentato da Stefano Patuanelli, hanno manifestato sostegno, definendo l’atto come un attacco alla democrazia e alla libertà di espressione. Paolo Emilio Russo di Forza Italia ha condannato l’atto vandalico, esprimendo la necessità di non tollerare simili comportamenti e auspicando che le autorità identificassero i colpevoli per prevenire future minacce.