Carlo Borlenghi debutta nel mondo Nft con due serie iconiche sulla vela

Fedele allo spirito innovatore e sperimentale che ha caratterizzato il suo lavoro di fotografo fin dall’inizio, Carlo Borlenghi è oggi uno dei primi della sua categoria ad abbracciare la rivoluzione digitale nel mondo dell’arte contemporanea. L’artista, noto in tutto il mondo per gli eccezionali reportage di numerose edizioni dell’America’s Cup (e delle regate più prestigiose del mondo), sbarca nello spazio NFT con una selezione curata di opere che vanno da gemme vintage a pezzi sperimentali. I collezionisti potranno aggiudicarsi alcune immagini iconiche che hanno fatto la storia della nautica: il volo di Alinghi sopra le Alpi, la nebbia di San Diego, il Moro circondato dalle gondole a Venezia, l’Avvocato in Costa Smeralda, una eccezionale selezione delle opere più̀ rappresentative di Borlenghi. Le fotografie sono distribuite su due collezioni, entrambe composte di pezzi unici. Le collezioni sono raggruppate per tema: “America’s Cup History” e “The Chronicles of Sail”.

“Sono stato il primo a comprare una macchina fotografica digitale, all’epoca aveva una qualità inferiore a quella di un in iPhone di oggi, ma costava quanto un piccolo appartamento sul lago di Como. Ma il successo è stato immediato, ho subito recuperato l’investimento fatto, e poi tutti mi hanno seguito. Quindi ho detto subito si a questa nuova frontiera dell’Nft, anche se ancora non l’ho capita…”, ha raccontato divertito lo stesso Carlo Borleghi.

Grazie a “America’s Cup History”, i collezionisti potranno rivivere momenti storici degli ultimi 40 anni di grandi regate, attraverso una selezione di immagini iconiche che sono diventate rappresentazioni emblematiche delle aspirazioni e conquiste di generazioni di velisti. Il Moro di Venezia, Alinghi, Azzurra, Team New Zealand, l’albo d’oro di numerose edizioni dell’America’s Cup. La collezione è composta di 70 fotografie. Mentre ‘The Chronicles of Sail è la collezione che racchiude una più ampia lettura della vita di mare e dello spirito velico ed è composta da 100 fotografie.