Carlo Alberto Mancini commenta le parole di Nicole: la reazione shock

Dopo il clamoroso annuncio della separazione attraverso una diretta su Instagram, Carlo Alberto Mancini si lascia andare ad un nuovo sfogo. Questa volta, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha deciso di rompere il silenzio per commentare le ultime dichiarazioni rilasciate da Nicole Santinelli. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Carlo Alberto Mancini è senza freni sui social. Nel corso delle ultime ore, Nicole Santinelli si è lasciata andare ad alcune inedite dichiarazioni in merito alla rottura con il suo ex fidanzato. Tuttavia, si tratta di parole che non sono passate in osservato all’ex corteggiatore di Uomini e Donne.

Alla luce di questo, Carlo ha deciso di raccontare altri retroscena dietro il loro breve rapporto. Nel dettaglio, ha raccontato tre momenti precisi:

Voglio fare riferimento a tre gesti che ho fatto dopo la scelta, che testimoniano la mia buona fede e la verità del mio interesse nei suoi confronti. Il primo, come ho detto, è stato quello di pianificare l’incontro con i miei genitori e i miei amici, che non è stato possibile purtroppo per l’alluvione, quindi per cause di forza maggiore.

Successivamente, in questo modo Carlo ha continuato a sostenere la propria posizione dicendosi deluso e amareggiato dall’esternazione di Nicole Santinelli:

Il secondo gesto, mosso dall’interesse sincero che avevo verso di lei, ho fatto il classico gesto che si fa in occasione di un fidanzamento. Cioè quel gesto simbolico di cui sappiamo tutti. Il terzo gesto, avevo manifestato a lei, sempre in coerenza con quello che provavo, la volontà di spostarmi a Roma. Se questo è poco. Lei per tutta risposta mi ha detto “che se dovevo farlo per lei non era il caso.

Infine, con queste parole ha concluso il suo discorso: