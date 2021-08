Lontani i tempi in cui Carlitadolce era la ragazza della porta accanto e insieme alla sorella Nancyamara ci consigliava “prodottini carini, carini e con un inci buòno, buòno“. Negli ultimi anni l’influencer campana è molto cambiata, non solo nell’aspetto, ma anche nei contenuti (sicuramente più patinati e curati) che pubblica su YouTube. Carlitadolce qualche giorno fa ha risposto in maniera bislacca ad una follower che le ha chiesto come potesse conquistare il suo (ex?) compagno Dario Del Re.

“Dicono che gli uomini dopo di me non riescono a trovare nessun’altra, d’altronde come si può superare una Dea, dopo essere saliti nell’Olimpo è difficile tornare tra la gente comune”.

La risposta della youtuber è stata ripresa da Trash Italiano e sotto al post Guendalina Canessa ha commentato in maniera pungente: “Ma questa che pena mi fa. Ma come si fa ad essere così sfi**ta e patetica?”

La rabbia di Carlitadolce.

La 38enne ha affilato le unghie ed ha messo a tacere l’ex gieffina: “Ma parli di te scusa? Ma tu oltre a commentare tutte le foto di Trash cosa fai esattamente? Non ho parole. E menomale che tra donne ci dovrebbe essere solidarietà! Mi hanno chiesto come provarci col mio compagno cosa avrei dovuto rispondere? Ma le leggi le cose prima di commentare? Sei vergognosa“.

Queste sono le catfight (poracce) estive di cui ho bisogno.

io ho appena scoperto che carlitadolce è diventata mamma e non sapevo manco fosse incinta pic.twitter.com/pI3bB5DSmr — giusy (@gvccixgigi) September 28, 2019

E per i nostalgici della “vecchia” Carlita, ecco delle perle registrate insieme alla sorella (con cui pare non sia più in ottimi rapporti).