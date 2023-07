Carlin Glynn: scomparsa a 83 anni l’attrice di Sixteen Candles

Il mondo del cinema e quello dello spettacolo sono in lutto per la scomparsa di Carlin Glynn. L’attrice di 83 anni si è spenta. Diventata famosa per aver interpretato un ruolo di spicco in Sixteen Candles, purtroppo da tempo non stava bene. Aveva la demenza e una neoplasia che non le hanno dato scampo. A dare l’annuncio sui social è stata la figlia, con un toccante ricordo.

Carlin Glynn aveva ricevuto due diagnosi terribili: demenza e neoplasia. L’attrice Mary Stuart Masterson, sua figlia, ha dato il triste annuncio della sua dipartita con un toccante post su Instagram:

Giovedì 13 luglio, mia madre, Carlin Glynn Masterson, è morta. Ero con lei. Sarò sempre grata per quegli ultimi momenti, non importa quanto duri. La morte è come la nascita nel modo più strano. Dal mio primo respiro al suo ultimo. Questo filo è tanto fragile quanto forte.

La donna poi continua a ricordarla, pubblicando anche alcune foto. Come quella per i suoi 80 anni, prima che la demenza e il cancro prendessero il sopravvento.

Era la persona più graziosa e goffa che avresti mai incontrato. Forte, intelligente, sciocca, intuitiva, gentile, generosa, appassionata e un’ascoltatrice profonda. Era devota a mio padre e all’enorme cerchia di studenti e collaboratori che erano considerati la sua famiglia prescelta. La strofa è tratta dal poema di Seamus Heaney, Clearances. Riposa in pace, mamma.

Addio all’attrice Carlin Glynn: aveva 83 anni

Carlin Elizabeth Glynn era nata a Cleveland, nell’Ohio il 19 febbraio 1940 e si è spenta il 13 luglio 2023. Aveva debuttato a Broadway vincendo subito un premio, per poi iniziare una grande carriera di attrice.

La prima apparizione cinematografica di Glynn è stata nei panni di Mae Barber in I tre giorni del condor. Ma tutti la ricorderanno per sempre nel ruolo di madre del personaggio di Molly Ringwald in Sixteen Candles (1984). Oltre che nel ruolo di nuora del personaggio di Geraldine Page in The Trip to Bountiful (1985), diretto da suo marito, Peter Masterson.