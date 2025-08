Carla Zambelli in carcere: richiesta di estradizione dal Brasile

La questione dell’estradizione di Carla Zambelli, ex parlamentare italo-brasiliana, si complica ulteriormente dopo che il tribunale di Roma ha deciso di mantenerla in carcere. Questa misura è stata adottata in attesa che le autorità italiane valutino la richiesta di estradizione avanzata dal Brasile, dove Zambelli è ricercata per una condanna a dieci anni di reclusione per l’hackeraggio del sistema informatico del Consiglio nazionale di giustizia.

Durante un’udienza di custodia cautelare, Zambelli ha dichiarato di essere innocente e di essere vittima di una persecuzione politica da parte del governo brasiliano. L’arresto dell’ex deputata è avvenuto il 29 luglio scorso nel suo appartamento a Roma.

L’ambasciatore brasiliano in Italia, Renato Mosca, ha evidenziato l’importanza della detenzione di Zambelli per prevenire possibili fughe e per limitarne le azioni contro le istituzioni brasiliane. Inoltre, ha espresso scetticismo riguardo a un’eventuale richiesta di asilo della Zambelli in Italia, sottolineando che il Paese mantiene politiche ferme contro la criminalità e collabora attivamente con il Brasile.

La difesa di Zambelli, rappresentata dall’avvocato Angelo Alessandro Sammarco, ha presentato istanza di scarcerazione, ma i giudici hanno rinviato la decisione a una nuova udienza fissata per la metà di agosto. Intanto, il padre di Zambelli, preoccupato per la salute della figlia, ha affermato che la situazione è aggravata da recenti problemi medici che hanno richiesto interventi chirurgici e cure quotidiane.