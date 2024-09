Carla Signoris: La Comica Amata e Moglie di Maurizio Crozza

Carla Signoris è un’attrice e comica italiana, moglie del noto comico Maurizio Crozza. Nata a Genova il 10 ottobre 1958, ha mostrato sin da giovane una passione per la recitazione che l’ha portata a eccellere nel mondo del teatro, della televisione e del cinema. Dopo il diploma, Carla si è iscritta alla facoltà di architettura, ma la sua vita artistica ha preso il volo grazie all’esperienza al Teatro Stabile di Genova.

Il suo legame con Maurizio Crozza risale all’adolescenza, quando i due si sono conosciuti al liceo. Nonostante i primi approcci non siano stati dei migliori, la loro relazione è cresciuta, portandoli a un matrimonio del 1992. Hanno costruito una famiglia unita, trasmettendo ai propri figli l’amore per l’arte e il valore dell’umorismo.

Carla è attivamente impegnata in iniziative sociali, come dimostra il suo ruolo di testimonial per l’AISM nella campagna Gardenia 2008. Questo impegno denota la sua sensibilità verso le cause sociali e la sua versatilità come artista.

Genitori di due figli, Giovanni e Pietro, Carla e Maurizio hanno visto entrambi i ragazzi approcciarsi al mondo dello spettacolo in modi diversi. Giovanni, nato nel 1998, ha seguito la carriera attoriale dei genitori debuttando nel 2021 in “Masantonio – Sezione scomparsi”, e ha continuato a recitare in produzioni presenti sulle piattaforme streaming. Pietro, invece, ha scelto un percorso accademico in Fisica, sognando di diventare regista. Entrambi, pur avendo esperienze nel mondo dello spettacolo, mostrano un atteggiamento ironico verso le professioni artistiche, simile a quello che Carla e Maurizio avevano in gioventù.

Carla Signoris, con la sua carriera multidisciplinare e il suo forte impegno sociale, rappresenta una figura di riferimento nel panorama culturale italiano. La sua vita, intrecciata con quella di Crozza, racconta di un amore profondo e di una passione condivisa per l’arte e la commedia. La loro storia è un esempio di come due artisti possano collaborare e sostenersi a vicenda, contribuendo a creare una famiglia e una carriera di successo e gratificante.