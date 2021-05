“Preoccupazione per le condizioni di Carla Fracci: l’étoile è grave“, titola così il Corriere della Sera che ha battuto la notizia in piena notte, annunciando come le condizioni di salute della prima ballerina più famosa d’Italia siano critiche e gravi.

“Grande apprensione a Milano quando si è diffusa la notizia delle imprecisate ma gravi condizioni di salute in cui verserebbe Carla Fracci” – si legge sulla nota, che continua – “Nata il 30 agosto 1936, una delle ballerine più famose di tutto mondo ed orgoglio milanese della Scala, dove ha studiato per anni danza ed ha debuttato nel corpo di ballo nel ’55 ottenendo subito strepitosi successi: il suo debutto trionfale risale al 31 dicembre ’55. Da allora la Carlina, come la chiamano tutti, non ha smesso di viaggiare, esibirsi, collezionare ovazioni, fiori, premi, danzando coi più illustri partner della scena mondiale, da Rudolf Nureyev a Vassiliev, da Baryshnikov a Bortoluzzi, da Murru a Bolle, collezionando 200 immortali personaggi“.

Preoccupazione per le condizioni di Carla Fracci: l’étoile è grave https://t.co/dYV8gLA76e — Corriere della Sera (@Corriere) May 26, 2021

Nel corso della sua carriera decennale la Fracci ha ballato con i più grandi ballerini ed è stata il simbolo della Scala di Milano, dove ha debuttato a fine anni ’40. Carla Fracci (il cui vero nome in realtà è Carolina), è universalmente considerata come una delle più grandi ballerine del ‘900. Nel 1981, il New York Times, la definì prima ballerina assoluta.

Il 19 settembre 2020 ha ricevuto il suo ultimo premio, quello alla carriera, da parte del Senato della Repubblica Italiana.