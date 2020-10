Carla Bruni: il nuovo album eponimo della cantautrice ed ex first lady di Francia, con all’interno anche un duetto con la sorella Valeria Bruni Tedeschi.

Carla Bruni e la musica, un rapporto che torna a farsi diretto. A distanza di tre anni dal disco di cover French Touch e di sette anni dal suo ultimo album di inediti, Little French Songs, l’ex first lady francese ha annunciato un nuovo album che porta il suo nome. 14 brani inediti che raccontano varie storie. Tra questi, anche un pezzo dedicato al marito Nicolas Sarkozy, Le garçon triste, e il primo duetto della sua carriera con la sorella Valeria Bruni Tedeschi.

Carla Bruni: il nuovo album

Arrangiato da Albin de la Simone, famoso artista francese, il nuovo disco della Bruni è stato già anticipato dal singolo Quelque chose. Si tratta di un lavoro carico di intimità, semplicità e amore, sentimenti ed emozioni che accompagnano la cantautrice da diversi anni.

Carla Bruni

In un’intervista a La Stampa, l’ex modella ha dichiarato: “L’amore mi ispira così tanto. E invecchiando prende uno spazio ancora più importante. Magari uno giovane è più ambizioso, pensa pure ad altro. Ma andando avati si pensa quasi solo all’amore. L’amore diffuso, non solo quello per il tuo uomo“.

Carla Bruni cantante: la carriera e la canzone per il marito

In un’intervista al Corriere della Sera, l’artista ha parlato anche di suo marito, cui ha dedicato una canzone nel nuovo album: “Mi attrae il suo pudore, il suo non mettersi mai nella posizione di chi cerca compassione. L’ho visto triste quando è mancata sua madre, altrimenti nasconde una fragilità e una sensibilità che pure esistono. Lo trovo commovente“.

Ricordiamo che Carla, dopo dieci anni all’interno del mondo della moda, decise a cavallo tra anni Novanta e Duemila di dedicarsi alla sua passione d’adolescente, la musica. Pubblicò il primo album nel 2002, e l’anno seguente fu anche ospite del Festival di Sanremo. Da allora ha pubblicato nella sua carriera cinque album, sempre contraddistinti dalla sua eleganza e il suo buongusto.

Di seguito il video di Quelque chose: