Carl Orff Music Festival: musica classica a Putignano

Giovedì 4 settembre, alle 21, si terrà la seconda serata della sezione internazionale del XIX “Carl Orff Music Festival” al Teatro Giovanni Laterza di Putignano. Questo festival di musica classica da camera è organizzato dall’Associazione Artistico-Musicale Carl Orff, con il patrocinio della Città Metropolitana di Bari e il sostegno del Comune di Putignano.

L’ensemble di solisti, formato per il festival, eseguirà un ricco programma di concerti. Si inizia con la “Danza” di Tarbuk, seguita dalla “Danza” di Bartók e dalla “Milonga” di Piazzolla. La parte finale presenterà una Toccata di Connesson, eseguita dal violoncellista Jelena Ocic e dal clarinettista Radovan Cavallin. A seguire, il Piano Quintet di Šostakovič, che vedrà protagonisti i violinisti Vlatka Peljhan e David Castro-Balbi, la viola di Humberto Armas, il violoncello di Jelena Ocic e il pianoforte di Josè Gallardo.

Il festival proseguirà fino al 7 settembre, sempre alle 21, con il terzo appuntamento della sezione internazionale.

David Castro-Balbi, violino, ha una carriera di successi con esibizioni in luoghi di prestigio a livello mondiale. Vlatka Peljhan, anch’essa violinista, è attiva in formazioni di musica da camera in vari paesi. Charles Humberto Armas, violista, attualmente è prima viola nell’Orchestra Filarmonica di Gran Canaria. Jelena Ocic, violoncellista, è riconosciuta in tutto il mondo e coinvolta anche nella direzione artistica del festival. Radovan Cavallin, clarinettista, ha partecipato a numerosi concerti internazionali, mentre Josè Gallardo, pianista, è apprezzato per le sue esibizioni in importanti festival musicali.

Per ulteriori informazioni, contattare [email protected] o +39 334 937 7483. Biglietti disponibili online su www.apuliatiket.it/carlorffmusic.