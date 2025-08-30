Carl Orff Music Festival: Arte e Musica a Putignano

Il “Carl Orff Music Festival”, festival internazionale di musica classica, inaugurerà la sua XIX edizione con una produzione originale. Venerdì 29 agosto, alle ore 21, in Piazza Teatro a Putignano (BA), si eseguirà “IL CARNEVALE DEGLI ANIMALI” di Camille Saint-Saëns. L’opera sarà interpretata da un ensemble di musicisti di prestigio, che include anche i solisti della sezione internazionale del festival. Le coreografie saranno curate dalla Compagnia di Danza EleinaD, che porterà sul palco i suoi danzatori acrobatici.

Fra i componenti dell’ensemble ci saranno Maristella Curri alla voce, Vlatka Peljhan e Giuseppe Amatulli ai violini, Charles Humberto Armas alla viola, Jelena Ocic al violoncello, Francesca Perrone al contrabbasso, Alessandro Turi al flauto, Radovan Cavallin al clarinetto, Marco Mariano alle percussioni, e Josè Gallardo e Federico Lavato al pianoforte. La serata sarà presentata da Giovanna De Crescenzo ed è ad ingresso gratuito.

Fondato in Puglia dal violoncellista Michael Flaksman, il festival è organizzato dall’Associazione Artistico-Musicale Carl Orff, con il patrocinio della Città Metropolitana di Bari e del Club Imprese per la Cultura Confindustria Bari-BAT, e con il supporto del Comune di Putignano. Come tradizione, tutti i concerti si svolgeranno a Putignano.

Il festival continuerà domenica 31 agosto, alle ore 21, con un concerto nel Chiostro del palazzo Comunale. Sul palco si esibirà il giovanissimo quartetto Sextet Quartet, composto da Christian Summa al sax soprano, Sabrina Preite al sax contralto, Daniela Pia Carella al sax tenore e Mattia Berardino Delvecchio al sax baritono, che ritirerà il premio “L’arte nelle tue mani”, una borsa di studio riservata ai giovani musicisti pugliesi.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare [email protected] o il numero +39 334 937 7483. Biglietti e abbonamenti per la sezione internazionale sono disponibili online su www.apuliatiket.it/carlorffmusic.