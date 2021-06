Ieri sera Carl Nassib ha fatto la storia, il suo coming out è il primo tra i giocatori dell’NFL. Il difensore dei Las Vegas Raiders ha dichiarato di essere gay ed ha fatto un discorso davvero perfetto (che certi vip italiani dovrebbero prendere ad esempio quando dicono che i coming out non servono).

“Come state ragazzi? Volevo prendere un momento per dirvi che sono gay. Volevo farlo da un po’ di tempo, ma adesso sono a mio agio nel dirlo pubblicamente. Ho una bella vita e sono fortunato. ho una famiglia meravigliosa e degli amici straordinari. Sono una persona privata e spero mi crediate quando dico che non faccio questo video per visibilità. Penso solo che la rappresentanza e la visibilità siano molto importanti

Mi auguro che un un giorno video come questi e tutto il processo del coming out non siano più necessari. Fino ad allora, però, farò la mia parte per aiutare la società ad essere più aperta e a non discriminare nessuno. Inizierò facendo la mia parte e donando 100.000 dollari al progetto Trevor. Sono un’organizzazione incredibile che si occupa di prevenzione al suicidio di persone LGBT”.

Anche il profilo ufficiale dell’NFL ha condiviso il video di Carl Nassib: “Carl Nassib ha annunciato oggi di essere gay. Ha anche rivelato che donerà 100.000$ al Trevor Project, un’organizzazione per la prevenzione del suicidio per i giovani LGBTQ. La famiglia della NFL è orgogliosa di te, Carl“.

Queste notizie fanno bene al cuore. A quando un calciatore di Serie A che farà lo stesso?

Il video di Carl Nassib.

“Non conosco tutta la storia che c’è dietro la nostra coraggiosa comunità Lgbtq, ma non vedo l’ora di impararla e di aiutare a continuare a combattere per l’uguaglianza e per l’inclusione”.

.@Raiders DE Carl Nassib announced today that he’s gay. He also shared he’s donating $100,000 to the @TrevorProject, a suicide prevention organization for LGBTQ youth. The NFL family is proud of you, Carl. ❤️ pic.twitter.com/HXbcBuLg2X — NFL (@NFL) June 21, 2021

“I just wanted to take a quick moment to say that I’m gay. I’ve been meaning to do this for a while now but I finally feel comfortable getting it off my chest.” Raiders DL Carl Nassib shared this video to social media and became the first active NFL player to announce he is gay. pic.twitter.com/gGXbZEP3R7 — SportsCenter (@SportsCenter) June 21, 2021