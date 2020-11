Tre anni fa Justin Bieber ha detto addio agli eccessi e dopo un arresto, le foto senza vestiti e i comportamenti stravaganti, si è avvicinato a Gesù. Ad accompagnarlo in questo cammino di fede è stato il pastore Carl Lentz, i due per più di un anno sono stati inseparabili e i paparazzi li hanno beccati ovunque, tanto che i media stranieri hanno parlato di una loro storia d’amore segreta.

Ma adesso che fine ha fatto quel gran belloccio di Carl Lentz? Il mentore di Bieber pochi giorni fa è stato cacciato dalla Hillsong Church per ‘ragioni morali’.

“Oggi, la Hillsong Church East Coast ha avvisato la congregazione che è stato risolto l’impiego con il Pastore Carl Lentz. – si legge nel comunicato ottenuto da People – Non è stata una decisione presa a cuor leggero. Il suo allontanamento arriva al termine di discussioni relative a problemi di leadership e a un tradimento della fiducia, oltre a una recente rivelazione di ragione morale. Non sarebbe stato appropriato proseguire. Ringraziamo però il Pastore Carl Lentz e la moglie Laura per il modo in cui hanno servito fedelmente la Hillsong di New York. Li ringraziamo anche per aver contribuito in modo così significativo alle innumerevoli vite che sono state trasformate per Gesù Cristo attraverso questo ministero. Loro hanno un grande cuore. Siamo fiduciosi che dopo un periodo di riposo e restauro, Dio userà Carl in un altro modo al di fuori della chiesa di Hillsong. Pur terminando il suo mandato, non vogliamo in alcun modo sminuire il buon lavoro che ha fatto qui”.

A svelare cosa ha combinato c’ha pensato il diretto interessato: “Sono stato infedele nel mio matrimonio, la relazione più importante della mia vita e ne sono ritenuto responsabile. Questo fallimento è su di me, e io solo e mi assumo la piena responsabilità delle mie azioni“.

In pratica è tutta una questione di…

Carl Lentz, le foto con Justin Bieber.

In honor of Carl Lentz getting fired from Hillsong for cheating on his wife, I would like to reintroduce these photos that live in my head rent free. pic.twitter.com/C1MRZl5u2H — Tevin JC 🎅🏿 (@TevinJC) November 7, 2020

I find it hard to believe Carl Lentz was fired for moral failures. pic.twitter.com/qdjS8tSosm — GR (@BarabbasEsq) November 5, 2020