CARL COX: IL GURU DELLA DANCE IN CONCERTO A MILANO IL 19 SETTEMBRE

Il 19 settembre, Milano ospiterà un imperdibile evento con il leggendario dj e produttore Carl Cox, che si esibirà all’Alcatraz. Considerato un pioniere della musica dance e simbolo della club culture britannica, Cox è noto per il suo stile energetico e versatile, che ha influenzato profondamente la scena musicale elettronica internazionale. La sua carriera straordinaria lo ha portato a suonare in prestigiosi club di tutto il mondo, creando set dal vivo che amalgamano vari generi tra cui techno, acid house ed elettronica.

Dopo un’estate ricca di impegni in diverse città italiane – come al famoso Space di Riccione, al Parco Gondar di Gallipoli per il Panorama Festival e all’Unlocked Festival in Sicilia – Carl Cox chiuderà il suo tour italiano durante la Milano Fashion Week. La sua esibizione promette di essere eccezionale, con un set ibrido che metterà in risalto il suo stile unico, capace di fondere diversi generi musicali in un’esperienza live adrenalinica e coinvolgente.

A supporto di Carl Cox ci saranno due dj di grande talento: Stephan Jolk, noto per il suo approccio avanguardistico e la sua capacità di fondere suoni techno e progressive, e Cristina Tosio, una delle promesse più luminose della scena elettronica italiana. Questo evento rappresenta un’opportunità imperdibile per gli amanti della musica elettronica di vivere un’esperienza unica e intensa.

L’evento si svolgerà giovedì 19 settembre all’Alcatraz di Milano, in un’atmosfera che unisce moda e musica, richiamando l’attenzione della città in un periodo di grande fermento come la Fashion Week. Gli appassionati sono invitati a prepararsi per una serata di pura energia e innovazione musicale, che solo un artista del calibro di Carl Cox può offrire.

Per ulteriori informazioni sull’evento, i dettagli possono essere seguiti attraverso il profilo Instagram ufficiale di Carl Cox. Gli appassionati non possono perdersi questa straordinaria occasione di vedere un maestro del djing su un palco prestigioso, in una delle capitali mondiali della musica e del design.