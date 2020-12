Carl Brave, Mara Sattei e tha Supreme hanno collaborato insieme per il brano Spigoli. Ecco il significato di questa canzone.

Carl Brave, Mara Sattei e tha Supreme hanno unito le loro ugole per realizzare Spigoli, brano pubblicato il 13 maggio 2020. Il brano mescola una varietà di stili musicali, che oscillano dal rap all’elettronica, fino ad atterrare su linee melodiche accattivanti.

Lo stesso vale per il testo che, tra giochi di parole, onomatopee e neologismi rappresenta ulteriormente l’andamento della canzone stessa. Scopriamo insieme qualche curiosità sul brano, cercando di capirne meglio il significato.

FONTE FOTO: https://www.instagram.com/carlbrave23

Spigoli, il significato del brano di Carl Brave, Mara Sattei e tha Supreme

Tre artisti hanno unito le forze e hanno realizzato un brano davvero singolare. Parliamo di Carl Brave, Mara Sattei e tha Supreme che hanno inserito la propria voce in Spigoli, brano uscito sulle piattaforme digitali il 13 maggio 2020.

Il video e il testo di Spigoli:

“Il potere del trio coincide con il mio“: la frase, come ben si può capire, si riferisce proprio ai tre artisti che, unendo i loro sforzi, hanno realizzato un brano vincente, che si è dimostrato un vero e proprio successo di pubblico, visto le migliaia di visualizzazioni in streaming che ha ricevuto.

Carl Brave, la realizzazione di Spigoli con Mara Sattei e tha Supreme

Il brano – che fonde rap, trap e pop – è stato scritto a sei mano da Carl Brave, Mara Sattei e the Supreme, pseudonimo di Davide Mattei, fratello di Mara, la quale utilizza un cognome diverso per la sua carriera artistica.

Di recente, Brave ha scritto anche Grazie, brano che ha concepito per dare il suo sostegno a Emergency e per fornire il proprio sentito “grazie” ai medici e agli operatori sanitari che, dall’inizio della pandemia, sono scesi in campo e in prima linea per combattere il Coronavirus.