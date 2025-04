Carl Brave: ‘Con Sarah Toscano arriva il tormentone, sono pronto per l’Olimpico!’

Carl Brave torna sulla scena musicale con il suo nuovo album ‘Notti Brave Amarcord’, composto da 13 tracce. Presenta un singolo in collaborazione con Sarah Toscano, destinato a diventare un successo estivo. Dopo due anni di assenza, l’artista è pronto per il ritorno ai live e sogna palchi ambiziosi come Sanremo e lo stadio Olimpico. La sua nuova consapevolezza si riflette nel progetto musicale, che rappresenta una tappa importante nella sua carriera. Inoltre, Carl si racconta nel vodcast dell’Adnkronos, rivelando i dettagli di questo nuovo capitolo.