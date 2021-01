Carima, nota sul web con lo pseudonimo Carimadituttoedipiù, ieri ha tenuto una lunga diretta su Instagram insieme ad Enock Barwuah, ex gieffino dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip (questo lo sottolineo perché probabilmente non lo ricordate).

Fra una chiacchiera e l’altra, Carima ha confessato ad Enock che le piacerebbe moltissimo andare ospite in tv da Barbara d’Urso, ma quest’ultima non l’avrebbe mai chiamata.

“Non capisco com’è possibile che Barbara d’Urso ha chiamato Bello Figo per cinque o sei volte – che sì, è un fratello, ma tutto sommato è un coglio*e – ed a me non mi chiama che tutto sommato sono capace di dire due parole. Perché non mi chiami Barbara, che t’ho fatto io? O hanno paura che je meno quando vado là. Da mò che avrebbe dovuto chiamarmi, mi hanno chiamato tanti altri, ma lei non mi ha mai chiamato…”.