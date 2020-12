Samantha De Grenet ha chiesto ai suoi coinquilini da dove arrivasse il modo di dire “te la prendi come Emily“. Andrea Zelletta le ha spiegato che tutto è nato con Carima di tutto e di più. La showgirl però ha fatto capire di non essere una grande fan della ragazza.

Carima non l’ha presa bene ed è sbottata durante una live, in cui ha anche chiesto ad Alfonso Signorini un confronto con la De Greneth.

“Questa fa parte del mondo dello spettacolo. Non si può permettere di dire ‘ma chi è? Quella carica?’ Che non so il tuo genere ci può stare? Pure lei non è il mio genere. Con tutta quella faccia scavata, che è più secca di un ossobuco. Ma si è guardata? Ha parlato male di tutti. Mi stava antipatica all’Isola e adesso ancora di più. Lei lo sa bene chi è ‘Emily’. Non si può permettere di prendermi in giro. Chiedo al GF un confronto, un diritto di replica. Se mi serve per farmi vedere? Sì anche ovvio, ma queste cose non vanno fatte. Mancava solo che mi diceva che sono una neg*a cicciona. Mancava solo questo ed eravamo apposto. Perché mi devo fare insultare dalla De Greneth?!

Non mi va di andare sotto la casa del GF Vip con il megafono ad urlare. Samantha non si deve permettere di insultare una madre che vive in una casa famiglia e che ha un figlio. Ci sta che non ti piaccio. non piaccio a tanti, ma non insultare”.