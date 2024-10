Carie o lesioni dello smalto nel 70% degli adolescenti italiani

La carie dentale è una delle malattie più comuni, soprattutto tra i bambini, con circa il 70% dei ragazzi in Italia che ne è affetto. Le patologie orali non solo influenzano la salute individuale, ma hanno anche un forte impatto sociale ed economico. La spesa annuale globale per il trattamento delle carie raggiunge i 357 miliardi di dollari, pari al 4,9% della spesa sanitaria mondiale, mentre la perdita di produttività legata a carie e problemi dentali è stimata in 188 miliardi di dollari all’anno.

Per affrontare questa situazione, è cruciale la prevenzione. A tal fine, l’Associazione Nazionale Dentisti Italiani (Andi) e Mentadent hanno lanciato il 44esimo Mese della Prevenzione Dentale, un’iniziativa che coinvolge anche la Federazione Italiana Medici Pediatri (Fimp). Questa collaborazione ha portato alla creazione del primo Manifesto per la salute orale dei bambini, che include dieci regole fondamentali per sensibilizzare le famiglie sull’importanza della salute dentale.

Le dieci regole d’oro per garantire una corretta salute orale nei bambini includono:

Alimentazione sana: È essenziale una dieta ricca di frutta, verdura e latticini, evitando zuccheri e dolci. Igiene orale: Insegnare buone pratiche fin da piccoli, come pulire la bocca dei neonati e spazzolare i denti almeno due volte al giorno. Educazione alla salute orale: Familiarizzare i bambini con le pratiche di igiene dentale fin dall’età prescolare. Visite regolari dal dentista: Importante iniziare le visite dentistiche entro i due anni di età. Fluoroprofilassi: Utilizzare dentifricio con fluoro per prevenire le carie. Sigillature dentali: Le sigillature possono ridurre il rischio di carie fino all’80%. Evitare abitudini dannose: Smettere di succhiare il pollice o mangiarsi le unghie. Controllo delle anomalie: Le visite regolari servono per monitorare la salute dentale e identificare anomalie precocemente. Protezione durante lo sport: Usare paradenti per prevenire infortuni ai denti durante l’attività fisica. Esempio da seguire: I genitori devono essere i primi a seguire buone pratiche di igiene orale, così i bambini impareranno a farlo.

In sintesi, è fondamentale che famiglie e caregiver promuovano abitudini di igiene orale per garantire un sorriso sano ai più piccoli.